Болтон рассказал, какая Россия нужна США

По мнению Болтона, таким развитием событий может быть недоволен Китай. Он допустил, что Пекин окажет Москве поддержку, в том числе военную.

США ставят своей стратегической целью «объединение» России со странами Запада, чтобы она стала «подходящим кандидатом в НАТО», утверждает экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Его заявления приводят российские СМИ.

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона состоит в том, чтобы Россия объединилась с Западом, став подходящим кандидатом в НАТО, на что мы надеялись после распада Советского Союза. Другие могут быть недовольны такой новой Россией. Китай вряд ли сможет приветствовать крах режима, который превращается в младшего партнера Пекина, если не в откровенного сателлита», - написал экс-советник в статье для портала 19Fortyfive.

СМИ напоминают, что бывший президент США Билл Клинтон рассказывал, что предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину вступить в НАТО. По его словам, Ельцин не верил, что альянс будет наносить удары по России. Путин утверждает, что Билл Клинтон в ходе их личной встречи в 2000 году отреагировал «весьма сдержанно» на идею о вступлении России в НАТО.