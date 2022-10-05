Эрдоган: Турция готова дать адекватный ответ не только Греции...

Многие страны на саммите «Европейское политическое сообщество» в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас не о чем говорить с Грецией. Так сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита.

По его словам, Турция ожидает, что Евросоюз пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности. «Пусть это слышит не только Греция. Мы можем прийти внезапно однажды ночью, независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом», - предупредил президент Турции, его слова приводит Anadolu.