В 18:00 в Праге завершился первый раунд переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает haqqin.az.

После окончания переговоров было принято решение о новой встрече. В 23:00 начался новый раунд переговоров. По информации haqqin.az, переговоры носят интенсивный и напряженный характер.

Ожидается итоговое заявление председателя Евросоюза Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам переговоров.

Однако, как сообщается, главным условием проведения переговоров является безусловное признание лидерами Азербайджана и Армении территориальной целостности двух государств.