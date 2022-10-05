Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Совета ЕС Шарль Мишель приняли итоговое заявление по результатам многочасовых переговоров.

В заявлении указывается, что подписавшие 6 октября 2022 года стороны - Азербайджан и Армения, прибывшие по приглашению президента Франции и председателя Совета ЕС, подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.

Армения согласилась оказать помощь миссии Евросоюза в осуществлении работ на границе с Азербайджаном. Официальный Баку, в свою очередь, согласился сотрудничать с этой миссией по тем вопросам, которые затрагивают интересы Азербайджана. Миссия приступит к деятельности в октябре и продолжит ее осуществление на два месяца. Цель миссии – укрепление доверия и оказание поддержки посредством подготовки отчетов по работе пограничных комиссий.