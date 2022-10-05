Главный результат Пражской встречи: ЕС и Франция войдут в Армению. Азербайджан уберег свой суверенитет

Учитывая традиционную проармянскую политику Франции, можно предположить, что на четырехсторонней встрече в Праге для Азербайджана были подготовлены различные ловушки и уловки. Пока Пашинян находится во Франции, он настроен решительно. Французская сторона также не скрывает, что поддерживает Армению.

Решительная политика и принципиальность президента Ильхама Алиева еще раз продемонстрировали себя. На встрече, которая длилась более 5 часов и состояла из 2 частей, были предотвращены все попытки давления на Азербайджан. Армения и Франция могли предположить, что смогут оказать давление на Азербайджан из-за пограничных инцидентов.

В итоговом заявлении Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, в качестве основного документа в этом отношении взят Устав ООН. В переводе с дипломатического на обычный язык это еще раз подтверждает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Примечательно и то, что в заявлении упоминается принцип суверенитета. Признавая суверенитет, Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Условлено провести в ближайшее время заседание комиссии по делимитации границы.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, включающую Азербайджан, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого. Потому что Азербайджан – страна, которая дорожит своим суверенитетом. После высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ. Соглашаясь на эту пограничную миссию, Армения еще раз показала, что не является суверенным государством. Это новый и серьезный шаг против России.