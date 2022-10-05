«Путин не шутит»: Байден заявил о реальной угрозе «ядерного Армагеддона»

Президент РФ Владимир Путин «не шутит», когда говорит о возможности использования тактического ядерного оружия в Украине, считает глава Белого дома США Джо Байден. По его мнению, мир столкнулся с угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса 1962 года, передают СМИ.

Байден, выступая на мероприятии Демократической партии, предупредил, что из-за применения тактического ядерного оружия ситуация может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальным разрушениям. Это грозит закончиться Армагеддоном, отметил он.

Джо Байден добавил, что «достаточно хорошо» знает Путина. «Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и ракетного кризиса на Кубе»,- цитирует Associated Press президента США.

По мнению Байдена, Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают».

Байден указал, что в Вашингтоне ищут дипломатическое решение назревшей проблемы. «Мы пытаемся понять, что является для Путина выходом, - сказал глава Белого дома. - Где он может оказаться в таком положении, чтобы не только не потерять лицо, но и не потерять значительную власть в России».

Напомним, в 1962 году Соединенные Штаты под руководством президента Джона Кеннеди и Советский Союз под руководством генсека КПСС Никиты Хрущева были близки к применению ядерного оружия из-за присутствия советских ракет на Кубе.