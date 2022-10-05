Норвегия закрыла почти все порты для российских рыбаков

Российские рыбаки смогут доставлять рыбу только в три норвежских порта, остальные будут закрыты для входа рыболовецких судов из России. Как заявили в Министерстве иностранных дел Норвегии, так королевство страхуется от незаконного транзита грузов в условиях санкций, пишут российские СМИ.

Теперь российские суда могут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Там их будет проверять таможня.

Министр рыбной промышленности Бьорнар Скьяран заверил, что все еще считает важным сотрудничество с Москвой. Несмотря на новые ограничения, рыболовные суда по-прежнему выведены из-под тотальных запретов. Порты, куда разрешают заходить рыболовецким судам, и ранее были основными точками доставки рыбы, выловленной российскими рыбаками.