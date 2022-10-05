Украина готовит удары по базам иранских дронов

Вооруженные силы Украины готовятся нанести удары по российским базам, с которых в последнее время запускались иранские беспилотники, заявил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий.

По его словам, несмотря на то, что с дронами-камикадзе Shahed-136 «легко бороться», так как они медленные и шумные, Украина не знает точно, сколько их у России. Иранские беспилотники, поставки которых Москве Тегеран неоднократно отрицал, используются для атаки объектов гражданской инфраструктуры. Ежедневно украинские силы сбивают до шести дронов, но дроны причиняют ощутимый ущерб.