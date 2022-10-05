Госдеп США о массовом захоронении в Ходжавенде

Все лица, виновные в военных преступлениях во время Первой и Второй Карабахских войн, должны быть привлечены к ответственности, заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель, комментируя обнаруженное в селе Эдилли Ходжавендского района массовое захоронение.

«Мы потрясены гибелью людей, вызванной этим многолетним конфликтом, и выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Многие семьи потеряли своих близких во время этого конфликта», - сказал он.