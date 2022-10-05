Япония ввела санкции против родственников Кадырова, Шойгу и Медведева

Правительство Японии ввело ограничения против свыше 80 российских индивидуальных лиц, а также девяти российских организаций в связи с аннексией Россией четырех областей Украины. Санкционный список опубликован на сайте Минфина Японии.

Под ограничения попали родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова. В список включены гимнастка Алина Кабаева, которую западные страны считают близкой подругой президента Владимира Путина, а также лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Их активы будут заморожены.