В Баку женщина с ножом ворвалась в чужой дом

В Бинагадинском районе Баку совершено ограбление, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

В одно из отделений полиции района обратилась местная жительница, сообщив, что днем во двор ее дома ворвалась женщина с ножом и попыталась напасть на нее. Когда потерпевшая выбежала на улицу звать на помощь, незваная гостья забрала находившиеся дома 400 манатов, мобильный телефон и скрылась.

Сотрудники полиции в результате оперативных мероприятий задержали подозреваемую в совершении преступления Рою Гасанову.

Управление полиции Бинагадинского района ведет расследование по факту.