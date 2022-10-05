ЕС запретил крипту для россиян

В рамках восьмого пакета санкций Евросоюз запретил предоставлять криптоуслуги гражданам России. Заявление об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Существующие запреты на криптоактивы ужесточены (ранее было разрешено до 10 000 €) за счет запрета всех кошельков, счетов или услуг хранения криптоактивов независимо от размера кошелька», - говорится в пресс-релизе.

После ухода Visa и Mastercard из России и отключения некоторых банков от SWIFT россияне использовали криптовалютные биржи для вывода денег за границу. Операторам криптовалютных услуг из ЕС, возможно, придется прекратить транзакции с россиянами, если клиенты не проживают в Европе.