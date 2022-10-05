Лавров: Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения

США и их союзники принимают на себя ответственность за опасный рост международной напряженности, «накачивая оружием Зеленского», заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Комиссии генсовета «Единой России».

По его словам, США «должны воздержаться от дальнейшего вовлечения в качестве стороны конфликта в Украине».

Лавров также обвинил Киев в «создании рисков, связанных с применением оружия массового поражения, об этом говорит и заявление Зеленского о превентивном ударе по России».