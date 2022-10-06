Тбилиси предлагает посредничество Баку и Еревану

Грузия готова стать площадкой для переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, которого цитируют местные СМИ.

«Тбилиси готов быть местом, где наши соседи могут вести спокойный и мирный диалог, чтобы получить конкретные результаты от переговоров, чтобы в нашем регионе установились мир и стабильность», – сказал Дарчиашвили.

По его словам, встреча сторон может пройти в любое время и в любом месте без предварительных условий.