Как «Карабах» огорчает греков и армян в Афинах На это можно смотреть вечно; ВИДЕО
В пригороде Афин Пирее чемпион Азербайджана «Карабах» преподал футбольный урок чемпиону Греции «Олимпиакосу». Матч 3-го тура Лиги Европы завершился со счетом 3:0 в пользу команды Гурбана Гурбанова.
Представляем вашему вниманию подробный видеообзор матча.
Напомним, что перед матчем греческие ультрас напали на небольшую группу азербайджанских болельщиков. Вмешалась полиция, применившая слезоточивый газ. Только после этого удалось обеспечить безопасность наших соотечественников.
А в ходе игры несложно было заметить висящий на трибуне флаг Армении. Так что своими тремя голами «Карабах» сильно расстроил не только греков, но и армян. Кстати, поговаривают, что встреча «Олимпиакоса» и «Карабаха» показывалась на армянском телевидении в прямом эфире…