Напомним, что перед матчем греческие ультрас напали на небольшую группу азербайджанских болельщиков. Вмешалась полиция, применившая слезоточивый газ. Только после этого удалось обеспечить безопасность наших соотечественников.

А в ходе игры несложно было заметить висящий на трибуне флаг Армении. Так что своими тремя голами «Карабах» сильно расстроил не только греков, но и армян. Кстати, поговаривают, что встреча «Олимпиакоса» и «Карабаха» показывалась на армянском телевидении в прямом эфире…