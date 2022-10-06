США хотят наказать Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты рассматривают "ряд вариантов ответа" на действия Саудовской Аравии после того, как Эр-Рияд и другие страны ОПЕК+ согласились значительно сократить добычу нефти. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки является "разочаровывающим и недальновидным".

"Что касается будущих отношений (с Эр-Риядом - ред.), мы рассматриваем ряд вариантов ответа. Мы тесно консультируемся с Конгрессом", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Лиме. Он не уточнил, какие шаги рассматривает Вашингтон.