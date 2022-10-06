«Азеристиликтеджхизат» о повышении цен на отопление
ОАО «Азеристиликтеджхизат» не обращался в Тарифный совет по поводу повышения цен на отопление для населения, заявил советник председателя по реформам ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рамиль Магеррамов на пресс-конференции.
Комментируя информацию об установлении счетчиков за отопление, Магеррамов сказал, что это (установка счетчиков) пилотный проект, который не относится к населению.
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