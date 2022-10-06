«Вы еще можете спасти Россию...»: министр обороны Украины обратился к российским военным

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал офицеров и командование войск РФ «спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения». Об этом он заявил в видеообращении к военнослужащим РФ, записанном на русском языке.

По словам министра, российские власти «обманули и предали» военных, которые теперь погибают в Украине. «Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас — значит признать свои ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО», — цитирует Резникова Meduza.

«Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед. Многие из вас уже поняли — вас отправили умирать не за правое дело», — добавил Резников.

Он предложил российским военным подумать о том, как они «войдут в историю» после этой войны.

Министр заявил, что Украина гарантирует жизнь, безопасность и справедливость всем российским военным, которые немедленно откажутся воевать. «Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его», — закончил он.