Обгорели знаменитые статуи на острове Пасхи

Во время природного пожара на острове Пасхи пострадала часть знаменитых статуй-моаи. Некоторые из них невозможно восстановить, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Из-за пожара, который вспыхнул 3 октября на острове в Тихом океане, выгорело около 60 гектаров растительности. Больше всего пострадали территории вокруг вулкана Рано Рараку. В этом вулкане расположены каменоломни, где жители острова вырубали знаменитых истуканов. Место включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сколько именно статуй моаи пострадало, власти не сообщают. Однако мэр острова Педро Эдмундс сказал журналистам, что часть обгоревших истуканов вернуть в прежнее состояние не получится.