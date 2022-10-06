На XI фестиваль Red Jolbors, в котором каждый год принимают участие лучшие маркетинговые агентства и рекламные решения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, было подано более 350 работ. По результатам фестиваля рекламный фильм сети Kontakt показал высокие результаты в следующих категориях и номинациях:

Категория Номинация Награда Маркетинг Превосходство в маркетинговой стратегии Золото Фильм OLV (онлайн-видео) Золото Маркетинг Брендированный контент и развлечения Серебро SMM и Digital Интеграция бренда и продакт-плейсмент Бронза Кампании Превосходство в стратегии кампании Бронза Кампании SMM и Digital кампания Шорт-лист SMM и Digital Спецпроект Шорт-лист

Отметим, что азербайджанские зрители также с большим интересом восприняли рекламный фильм «Kontakt: История дяди Салмана, похищенного инопланетянами», который был снят для смартфона «Samsung Galaxy S22», а также фильм стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях и в местных СМИ. Всего за одну неделю ролик набрал более 4 миллионов просмотров (impression) и им поделились более 1000 раз. Ниже предлагаем вашему вниманию рекламный фильм.