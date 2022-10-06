Реклама сети Kontakt победила на международном фестивале видео

Рекламный фильм «Kontakt: История дяди Салмана, похищенного инопланетянами» сети магазинов Kontakt удостоен 2 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых наград на центральноазиатском фестивале Red Jolbors, который считается самым ожидаемым и престижным событием среди представителей креативной индустрии.

На XI фестиваль Red Jolbors, в котором каждый год принимают участие лучшие маркетинговые агентства и рекламные решения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, было подано более 350 работ. По результатам фестиваля рекламный фильм сети Kontakt показал высокие результаты в следующих категориях и номинациях:

Категория

Номинация

Награда

Маркетинг

Превосходство в маркетинговой стратегии

Золото

Фильм

OLV (онлайн-видео)

Золото

Маркетинг

Брендированный контент и развлечения

Серебро

SMM и Digital

Интеграция бренда и продакт-плейсмент

Бронза

Кампании

Превосходство в стратегии кампании

Бронза

Кампании

SMM и Digital кампания

Шорт-лист

SMM и Digital

Спецпроект

Шорт-лист

 

Отметим, что азербайджанские зрители также с большим интересом восприняли рекламный фильм «Kontakt: История дяди Салмана, похищенного инопланетянами», который был снят для смартфона «Samsung Galaxy S22», а также фильм стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях и в местных СМИ.  Всего за одну неделю ролик набрал более 4 миллионов просмотров (impression) и им поделились более 1000 раз. Ниже предлагаем вашему вниманию рекламный фильм.