Реклама сети Kontakt победила на международном фестивале видео
Рекламный фильм «Kontakt: История дяди Салмана, похищенного инопланетянами» сети магазинов Kontakt удостоен 2 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых наград на центральноазиатском фестивале Red Jolbors, который считается самым ожидаемым и престижным событием среди представителей креативной индустрии.
На XI фестиваль Red Jolbors, в котором каждый год принимают участие лучшие маркетинговые агентства и рекламные решения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, было подано более 350 работ. По результатам фестиваля рекламный фильм сети Kontakt показал высокие результаты в следующих категориях и номинациях:
|
Категория
|
Номинация
|
Награда
|
Маркетинг
|
Превосходство в маркетинговой стратегии
|
Золото
|
Фильм
|
OLV (онлайн-видео)
|
Золото
|
Маркетинг
|
Брендированный контент и развлечения
|
Серебро
|
SMM и Digital
|
Интеграция бренда и продакт-плейсмент
|
Бронза
|
Кампании
|
Превосходство в стратегии кампании
|
Бронза
|
Кампании
|
SMM и Digital кампания
|
Шорт-лист
|
SMM и Digital
|
Спецпроект
|
Шорт-лист
Отметим, что азербайджанские зрители также с большим интересом восприняли рекламный фильм «Kontakt: История дяди Салмана, похищенного инопланетянами», который был снят для смартфона «Samsung Galaxy S22», а также фильм стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях и в местных СМИ. Всего за одну неделю ролик набрал более 4 миллионов просмотров (impression) и им поделились более 1000 раз. Ниже предлагаем вашему вниманию рекламный фильм.