Российская армия распадается на опасные банды горячая тема
Из воинской части казачьего отряда «Дон», расположенной в аннексированном Херсоне, сбежали 13 российских военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны РФ. Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.
И это только начало того зловещего «эха войны», которое следует после любых боевых действий, после каждой войны. Вспышки преступности, алкоголизма и наркомании, незаконный оборот оружия, психические расстройства – через это проходили все страны, участвовавшие в самых разных войнах. Это правило, которое не знает исключения, разве что масштабы могут различаться.
Но судя по тому, как ведут себя российские власти, «эхо войны» будет очень и очень громким. Уже сейчас сеть переполнена видеороликами, которые выкладывают мобилизованные: снаряжение и еда за свой счет, ночевки в открытом поле, скотское отношение командования, больные и психически неуравновешенные в командах – так выглядит «пополнение» российской армии.
Динамика ее деградации такова, что через несколько месяцев она начнет представлять нешуточную угрозу не столько для противника, сколько для своей собственной страны и населения.
«При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области», - говорится в тексте полицейской ориентировки по поводу сбежавших 13 человек.
И никто не может сказать, сколько таких групп, а по сути – особо опасных банд, будет еще. Как показывает опыт ведущейся уже более семи месяцев войны и идущей мобилизации, российская власть ведет себя как исполинский динозавр – хвост ему уже откусили, но сигнал до мозговых клеток еще не дошел. Вот и ломит он все вокруг себя, ничего не ощущая.
А ведь в руках у этих людей боевое оружие. И память о том, как государство относилось к ветеранам боевых действий в Афганистане и в Чечне. И если в случае с «афганцами» инциденты, связанные с нарушением их прав чиновниками были единичными, каждый из них воспринимался как ЧП и вызывал огромный общественный резонанс, то с «чеченцами» процесс принял массовый характер. «Мы вас в Чечню не посылали» - эта циничная отговорка чиновников стала шаблоном их общения с ветеранами той войны.
Мобилизованные еще не доехали до частей, а чиновники уже приготовили им «подарок», официально отказавшись возмещать расходы на то снаряжение, которое они уже приобрели. В то же время на совершенно официальном сайте пишется, что мобилизованные могут взять с собой термобелье, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку) и другую «мелочь». Которая совершенно необходима в военно-полевых условиях – но тыловики не могут и этого обеспечить.
И если государство «крысятничает» в таких мелочах – нетрудно представить, как оно поведет себя в вопросах предоставления льгот ветеранам и инвалидам «специальной военной операции» и членам их семей, в вопросах просрочки кредитов, трудоустройства, да всего, что связано с материальными аспектами их возвращения и реабилитацией. Как нетрудно представить себе и то, как на это будут реагировать сами ветераны. Тут не поджогами военкоматов, как сейчас, все обернется, тут гранатами администрации закидывать начнут.
А то и сами, вероятнее всего, решат брать то, что им полагается. А это крайне опасно, поскольку мера «что мне должно государство» каждый определяет сугубо индивидуально.
Обо всех этих аспектах «эха войны», от роста преступности до реабилитации, российские власти даже не задумываются. Ведь если бы они хоть раз задумались обо всех аспектах затеянной ими войны, о том комплексе задач, которые им предстоит решать, они бы просто ее не начали.