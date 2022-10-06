Юлия Медведева, специально для haqqin.az 12:46

Из воинской части казачьего отряда «Дон», расположенной в аннексированном Херсоне, сбежали 13 российских военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны РФ. Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве. И это только начало того зловещего «эха войны», которое следует после любых боевых действий, после каждой войны. Вспышки преступности, алкоголизма и наркомании, незаконный оборот оружия, психические расстройства – через это проходили все страны, участвовавшие в самых разных войнах. Это правило, которое не знает исключения, разве что масштабы могут различаться.

Но судя по тому, как ведут себя российские власти, «эхо войны» будет очень и очень громким. Уже сейчас сеть переполнена видеороликами, которые выкладывают мобилизованные: снаряжение и еда за свой счет, ночевки в открытом поле, скотское отношение командования, больные и психически неуравновешенные в командах – так выглядит «пополнение» российской армии. Динамика ее деградации такова, что через несколько месяцев она начнет представлять нешуточную угрозу не столько для противника, сколько для своей собственной страны и населения. «При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области», - говорится в тексте полицейской ориентировки по поводу сбежавших 13 человек. И никто не может сказать, сколько таких групп, а по сути – особо опасных банд, будет еще. Как показывает опыт ведущейся уже более семи месяцев войны и идущей мобилизации, российская власть ведет себя как исполинский динозавр – хвост ему уже откусили, но сигнал до мозговых клеток еще не дошел. Вот и ломит он все вокруг себя, ничего не ощущая.

А ведь в руках у этих людей боевое оружие. И память о том, как государство относилось к ветеранам боевых действий в Афганистане и в Чечне. И если в случае с «афганцами» инциденты, связанные с нарушением их прав чиновниками были единичными, каждый из них воспринимался как ЧП и вызывал огромный общественный резонанс, то с «чеченцами» процесс принял массовый характер. «Мы вас в Чечню не посылали» - эта циничная отговорка чиновников стала шаблоном их общения с ветеранами той войны. Мобилизованные еще не доехали до частей, а чиновники уже приготовили им «подарок», официально отказавшись возмещать расходы на то снаряжение, которое они уже приобрели. В то же время на совершенно официальном сайте пишется, что мобилизованные могут взять с собой термобелье, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку) и другую «мелочь». Которая совершенно необходима в военно-полевых условиях – но тыловики не могут и этого обеспечить.