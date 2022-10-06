Экс-главу Шамкира будут судить за взятки и отмывание денег

Мамедова обвиняют в отмывании денег, превышении должностных полномочий, а также получении взяток в крупном размере.

Сообщается, что предварительное следствие по делу уже завершилось, материалы по уголовному делу будут направлены в суд для рассмотрения.

Алимпаша Мамедов был арестован в апреле прошлого года в ходе операции Службы госбезопасности. 28 апреля того же года Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде 4 месяцев ареста.

Алимпаша Мамедов исполнял обязанности главы ИВ Шамкирского района с 2014 по 2021 годы.