Экс-главу Шамкира будут судить за взятки и отмывание денег
Бывший глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов предстанет перед судом, сообщает haqqin.az.
Мамедова обвиняют в отмывании денег, превышении должностных полномочий, а также получении взяток в крупном размере.
Сообщается, что предварительное следствие по делу уже завершилось, материалы по уголовному делу будут направлены в суд для рассмотрения.
Алимпаша Мамедов был арестован в апреле прошлого года в ходе операции Службы госбезопасности. 28 апреля того же года Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде 4 месяцев ареста.
Алимпаша Мамедов исполнял обязанности главы ИВ Шамкирского района с 2014 по 2021 годы.