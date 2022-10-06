Bloomberg: потолок цен на газ опасен для Европы

Введение "ценового потолка" на российский газ усугубит энергетический кризис в Европе. Это мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

Он убежден, что подобные ограничения не помогут Евросоюзу решить проблемы в сфере энергетики.

"Вместо того, чтобы указывать на болезненную проблему, новая, искусственно заниженная цена на газ, будет свидетельствовать о том, что все в порядке. Стимул к сокращению потребления исчезнет. Спрос снова увеличится, но без дополнительного предложения. В какой-то момент этой зимой европейские газохранилища опустеют, тогда континент может остаться без газа", - пишет Клут.

Автор считает, что решение, к которому чиновники склоняются, усугубит проблемы континента. По его мнению, правительства европейских стран должны "забыть об ограничениях и позволить цене меняться самостоятельно". Задачей правительств должно быть сглаживание политического, экономического и социального давления путем предоставления денежных выплат нуждающимся.