В Кельбаджаре и Дашкесане обнаружено большое количество мин фото
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения, передает Минобороны Азербайджана.
Сообщается, что в результате проведенной работы 24 и 25 сентября на территории Алагёлляр Кельбаджарского района и в других направлениях было обнаружено и обезврежено 79 противопехотных мин типа ПМН-Э, 2 противотанковые мины типа ТМ-62М, а на территории Дашкесанского района - 53 противопехотные мины типа ПМН-Э и 4 противопехотные осколочные мины типа ОЗМ-72.