Акция «Защитим Каспий!» прошла при поддержке Bakcell фото
В рамках Международного дня очистки побережья при поддержке Bakcell прошла заключительная акция под девизом «Защитим Каспий!». В этом году экологическая кампания, которая проводится уже более десяти лет подряд, была реализована более масштабно и впервые охватила все регионы каспийского побережья страны.
Основная цель инициативы - улучшение экологической ситуации в Азербайджане, просвещение населения и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде.
В этом году акция «Защитим Каспий!» в рамках Международного дня очистки побережья была организована при партнерстве компаний Coca-Cola, Bakcell, PASHA Bank и Carlsberg Azerbaijan, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, службы ASAN, организации «Волонтеры ASAN», исполнительном партнерстве экологической платформы EcoHub. В организации инициативы также приняли участие многие другие организации и компании.
В течение сентября 1 500 волонтеров очистили 10 гектаров прибрежной территории от 5 тонн мусора в ходе акций, организованных на общественных пляжах в Хачмазе, Шабране, Сиязани, Нефтчале, Астаре, Ленкорани, Сумгаите и Баку.
Международный день очистки побережья, который отмечается в более чем 100 странах мира, в последние 30 лет является крупнейшей в мире инициативой, направленной на очистку берегов водоемов от мусора. Азербайджан участвует в этой международной экологической акции под лозунгом «Защитим Каспий» уже более 10 лет, масштаб инициативы расширяется с каждым годом.
Bakcell уже несколько лет подряд активно поддерживает данную экокампанию. Как первый оператор мобильной связи в Азербайджане, присоединившийся к этому экологическому движению, Bakcell вносит большой вклад в защиту окружающей среды и здоровья населения, а также просвещение в области защиты экологии.