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В рамках Международного дня очистки побережья при поддержке Bakcell прошла заключительная акция под девизом «Защитим Каспий!». В этом году экологическая кампания, которая проводится уже более десяти лет подряд, была реализована более масштабно и впервые охватила все регионы каспийского побережья страны. Основная цель инициативы - улучшение экологической ситуации в Азербайджане, просвещение населения и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде.

В этом году акция «Защитим Каспий!» в рамках Международного дня очистки побережья была организована при партнерстве компаний Coca-Cola, Bakcell, PASHA Bank и Carlsberg Azerbaijan, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, службы ASAN, организации «Волонтеры ASAN», исполнительном партнерстве экологической платформы EcoHub. В организации инициативы также приняли участие многие другие организации и компании. В течение сентября 1 500 волонтеров очистили 10 гектаров прибрежной территории от 5 тонн мусора в ходе акций, организованных на общественных пляжах в Хачмазе, Шабране, Сиязани, Нефтчале, Астаре, Ленкорани, Сумгаите и Баку.