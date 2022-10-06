Нобелевскую премию мира получили «Мемориал» и правозащитники из Украины и Беларуси новость дополнена
Нобелевскую премию мира 2022 года получили российский правозащитный центр «Мемориал», признанный в России иностранным агентом и ликвидированный по решению суда, а также украинский Центр гражданских свобод и основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий. Об этом сообщил Нобелевский комитет.
В 2021 году Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Муратов отдал часть денежной премии благотворительным организациям. В июне 2022 года продал нобелевскую медали за 103,5 млн долларов, чтобы поддержать гуманитарную миссию ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU