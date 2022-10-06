Нобелевскую премию мира 2022 года получили российский правозащитный центр «Мемориал», признанный в России иностранным агентом и ликвидированный по решению суда, а также украинский Центр гражданских свобод и основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

В 2021 году Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Муратов отдал часть денежной премии благотворительным организациям. В июне 2022 года продал нобелевскую медали за 103,5 млн долларов, чтобы поддержать гуманитарную миссию ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.