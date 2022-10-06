Мовлам Шихалиев остался и без наград

Экс-глава управления следствия упраздненного Министерства национальной безопасности Мовлам Шихалиев, его бывший заместитель Ясин Мамедов, бывший глава 2-го отдела следственного управления Вусал Алекперов и экс-глава одного из отделов Сахиб Алекперов лишены многочисленных наград. Такое решение принял Бакинский военный суд, сообщает АПА.

Как сообщалось ранее, Бакинский военный суд приговорил М.Шихалиева к 12 годам лишения свободы. Также на суде было принято решение о конфискации имущества на его имя и на имя членов его семьи. Имущество, на которое наложен арест, будет конфисковано в пользу государства.

По приговору суда Мовлам Шихалиев также лишен звания генерал-майора.