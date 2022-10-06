В Гяндже отравились школьники. Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, сегодня около 11:30 в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице поступили шесть подростков с отравлением.

После оказания первичной медицинской помощи 4 из них были выписаны на амбулаторное лечение. В настоящее время лечение двух подростков продолжается в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения, их состояние оценивается как среднестабильное. Причины отравления в объединении не указали.