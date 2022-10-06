Посол Нидерландов встретилась с руководством Банка Республика
Банк Республика, который сотрудничает со многими крупными международными финансовыми институтами, планирует начать реализацию совместных проектов также с иностранными посольствами, действующими в Азербайджане.
В связи с этим в головном офисе Банка Республика состоялась встреча руководства банка с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема. На встрече присутствовала делегация банка во главе с председателем Наблюдательного совета ОАО «Банк Республика» Шакиром Рагимовым.
Стороны обсудили направления развития будущего сотрудничества в различных сферах, поддержку женщин-предпринимателей и молодых бизнесменов в Азербайджане, реализацию проектов корпоративной социальной ответственности а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Паулин Эйзема выразила заинтересованность в расширении отношений с Банком Республика и подчеркнула, что будет способствовать реализации совместных инициатив и проектов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin. Или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.