Отдел информации 13:23

По итогам переговоров, проведенных в Баку военной делегацией высокого уровня во главе с министрами обороны Израиля и Турции Бени Ганцем и Хулуси Акаром, проправительственные СМИ Турции на своих страницах опубликовали резкие высказывания в адрес Ирана. В турецких СМИ говорится о том, что в случае конфликта с Тегераном Анкара не оставит Азербайджан в одиночестве и окажет ему необходимую поддержку. Следует отметить, что одновременно с Бенни Ганцем и Хулуси Акаром в Баку прибыл и министр иностранных дел Саудовской Аравии, являющейся еще одним важным участником антииранской коалиции на Ближнем Востоке. В этих последовательных визитах можно усмотреть предостережение Ирану, который недавно пытался помешать открытию Зангезурского коридора и делал угрожающие заявления в адрес Азербайджана.

Ибрагим Караташ, автор турецкого проправительственного издания «Daily Sabah», в своей недавней статье заявляет, что исламский мир очень страдает из-за Ирана, ведь Тегеран приложил руку к немалому числу гражданских войн и переворотов в мусульманских странах Ближнего Востока. «Нестабильность в таких странах, как Йемен, Ирак, Ливан и Сирия – дело рук Ирана, который традиционно поддерживает одну из воюющих сторон, – отмечает Караташ. – Тегеран обычно входит в страны под предлогом защиты шиитского народа, однако, войдя, не покидает их. В качестве стратегии увеличения своего влияния он использует прокси-группы, сформированные из шиитских ополченцев. Говорят, что около 150 тысяч боевиков проиранских прокси-групп сегодня сражаются на стороне Корпуса стражей исламской революции». В статье Караташа говорится, что в настоящее время целью Ирана является Азербайджан. И хотя большинство населения Азербайджана составляют шииты, этого не достаточно для того, чтобы Тегеран полностью доверял Баку. Сильный Азербайджан пугает Иран, поскольку почти половину населения Ирана составляют тюрки-азербайджанцы, включая его верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Усиление позиций Азербайджана может привести к тому, что ирано-азербайджанские тюрки примут сторону Баку. Именно для того, чтобы не допустить усиления Азербайджана, во всех армяно-азербайджанских войнах Тегеран занимал сторону Еревана.

Далее автор статьи утверждает, что в настоящее время Тегеран вновь угрожает Баку. «Если границы Армении изменятся, мы вмешаемся», — цитирует Караташ слова начальника Генштаба Ирана Мохаммада Багери и подчеркивает, что речь идет о нападении на Азербайджан. «Иран совершенно не смущает факт того, что армяно-азербайджанская граница была изменена в пользу Армении и оставалась такой в течение 30 лет, когда Карабах находился под армянской оккупацией. Более того, иранский режим поддержал армян при оккупации Карабаха в 1992 году. Поддержка продолжается. Даже если она кажется безобидной, все равно она несет прямую угрозу правительству Баку», – пишет турецкий автор. Караташ подчеркивает, что заявление об изменении границ Армении не оправдывает агрессивной риторики Ирана, потому что ни одна страна не может угрожать другой, если речь идет о границах третьей страны. А именно так и поступает Иран. «Другое оправдание, изобретенное Ираном для оправдания антиазербайджанской позиции, состоит в том, что поддержку Азербайджану оказывает Израиль. Но и это оправдание безосновательно, ведь между двумя странами установились отношения по типу «продавец-покупатель»: Азербайджан покупает оружие у Израиля и использует его против Армении. Если то, что делает Баку, неправильно, то следует осудить и поддержку Ираном «Хезболлы», хуситов, режима Асада в Сирии и шиитских группировок в других странах. Если же проблема заключается в будто бы существующей израильской базе в Азербайджане (наличие которой так и не было доказано), то Ирану следует обратить внимание на свои собственные трансграничные базы и прокси-группы во многих странах», – говорится в статье Караташа.