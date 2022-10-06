Турецкие СМИ предупреждают: Азербайджан под прицелом Ирана наш обзор
По итогам переговоров, проведенных в Баку военной делегацией высокого уровня во главе с министрами обороны Израиля и Турции Бени Ганцем и Хулуси Акаром, проправительственные СМИ Турции на своих страницах опубликовали резкие высказывания в адрес Ирана. В турецких СМИ говорится о том, что в случае конфликта с Тегераном Анкара не оставит Азербайджан в одиночестве и окажет ему необходимую поддержку.
Следует отметить, что одновременно с Бенни Ганцем и Хулуси Акаром в Баку прибыл и министр иностранных дел Саудовской Аравии, являющейся еще одним важным участником антииранской коалиции на Ближнем Востоке. В этих последовательных визитах можно усмотреть предостережение Ирану, который недавно пытался помешать открытию Зангезурского коридора и делал угрожающие заявления в адрес Азербайджана.
Ибрагим Караташ, автор турецкого проправительственного издания «Daily Sabah», в своей недавней статье заявляет, что исламский мир очень страдает из-за Ирана, ведь Тегеран приложил руку к немалому числу гражданских войн и переворотов в мусульманских странах Ближнего Востока.
«Нестабильность в таких странах, как Йемен, Ирак, Ливан и Сирия – дело рук Ирана, который традиционно поддерживает одну из воюющих сторон, – отмечает Караташ. – Тегеран обычно входит в страны под предлогом защиты шиитского народа, однако, войдя, не покидает их. В качестве стратегии увеличения своего влияния он использует прокси-группы, сформированные из шиитских ополченцев. Говорят, что около 150 тысяч боевиков проиранских прокси-групп сегодня сражаются на стороне Корпуса стражей исламской революции».
В статье Караташа говорится, что в настоящее время целью Ирана является Азербайджан. И хотя большинство населения Азербайджана составляют шииты, этого не достаточно для того, чтобы Тегеран полностью доверял Баку. Сильный Азербайджан пугает Иран, поскольку почти половину населения Ирана составляют тюрки-азербайджанцы, включая его верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Усиление позиций Азербайджана может привести к тому, что ирано-азербайджанские тюрки примут сторону Баку. Именно для того, чтобы не допустить усиления Азербайджана, во всех армяно-азербайджанских войнах Тегеран занимал сторону Еревана.
Далее автор статьи утверждает, что в настоящее время Тегеран вновь угрожает Баку. «Если границы Армении изменятся, мы вмешаемся», — цитирует Караташ слова начальника Генштаба Ирана Мохаммада Багери и подчеркивает, что речь идет о нападении на Азербайджан.
«Иран совершенно не смущает факт того, что армяно-азербайджанская граница была изменена в пользу Армении и оставалась такой в течение 30 лет, когда Карабах находился под армянской оккупацией. Более того, иранский режим поддержал армян при оккупации Карабаха в 1992 году. Поддержка продолжается. Даже если она кажется безобидной, все равно она несет прямую угрозу правительству Баку», – пишет турецкий автор.
Караташ подчеркивает, что заявление об изменении границ Армении не оправдывает агрессивной риторики Ирана, потому что ни одна страна не может угрожать другой, если речь идет о границах третьей страны. А именно так и поступает Иран.
«Другое оправдание, изобретенное Ираном для оправдания антиазербайджанской позиции, состоит в том, что поддержку Азербайджану оказывает Израиль. Но и это оправдание безосновательно, ведь между двумя странами установились отношения по типу «продавец-покупатель»: Азербайджан покупает оружие у Израиля и использует его против Армении. Если то, что делает Баку, неправильно, то следует осудить и поддержку Ираном «Хезболлы», хуситов, режима Асада в Сирии и шиитских группировок в других странах. Если же проблема заключается в будто бы существующей израильской базе в Азербайджане (наличие которой так и не было доказано), то Ирану следует обратить внимание на свои собственные трансграничные базы и прокси-группы во многих странах», – говорится в статье Караташа.
Турецкая проправительственная газета напоминает, что Ирану не нужен сильный Азербайджан. Не желает Тегеран и сильной Турции. Но как он может воспрепятствовать усилению этих государств?
«Иран кричит и угрожает, но избегает драки. Впрочем, даже если Тегеран не ведет боевых действий сам, он может использовать подконтрольные ему прокси-группы. Вполне вероятно, что Корпус стражей исламской революции мобилизует поддерживаемую Ираном группировку против Азербайджана. Действительно, группа под названием «Хусейнийюн» уже существует, но, похоже, ее либо не удалось активизировать, либо она не оправдала ожиданий».
Далее Караташ все же допускает вероятность вмешательства Ирана в дела Азербайджана, но задается вопросом: не закончится ли это тем, что после подобной интервенции на карте мира не останется государства под названием Иран? Ведь ни курды на западе, ни туркмены на востоке не поддерживают иранский режим.
«Обычно иранские азербайджанцы лояльны режиму, но если страной-противником окажется Азербайджан, их поддержка может внезапно прекратиться. Если иранские азербайджанцы не одобрят подобных действий или даже поднимут внутренний мятеж, то останутся одни персы. Иными словами, в случае войны Иран может быть разделен на этнические группы.
В то же время Азербайджан не останется с Ираном один на один, так как Анкара без колебаний поддержит его в случае необходимости. За исключением некоторых сектантских групп, никто в Турции не будет возражать против поддержки Азербайджана. Это значит, что общественная поддержка турецкого правительства будет практически единогласной», – утверждает Караташ. Турецкий автор отмечает, что в настоящее время разделенный Иран никому не выгоден по причине того, что ни Турция, ни другие страны не смогут справиться с волной иммиграции, которая хлынет из этой страны. Но если агрессия Тегерана будет продолжаться, то с этим придется смириться.
«Мы желаем, чтобы Иран сегодня не вмешивался в дела других стран, в частности, Азербайджана. Тегеран должен сосредоточиться на своих внутренних проблемах и обеспечить лояльность своего народа. Впрочем, такая возможность представляется маловероятной, и поэтому Иран, вероятно, продолжит угрожать сопредельным странам», – делает вывод Ибрагим Караташ.