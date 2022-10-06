МИД: Причина проармянской позиции Франции ясна, но ей стоит соблюдать нейтралитет

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая в Национальной ассамблее (парламенте) Франции, выразила солидарность с армянским народом и выступила с совершенно беспочвенными призывами по отношению к Азербайджану, заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, официальный Париж уже не в первый раз демонстрирует одностороннюю и проармянскую позицию:

«Тот факт, что Колонна до сих пор не выступала с призывом к расследованию совершенных армянами многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, не остался незамеченным. К сожалению, за последние 30 лет официальные лица Франции не сделали ни единого заявления по поводу совершенных Арменией военных преступлений. Причина нам ясна, но было бы хорошо, если бы официальный представитель страны, которая является ведущей силой Европы, выступает в роли блюстителя международно-правовых принципов и хочет быть посредником в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет действовать с нейтральной, беспристрастной и справедливой позиции», - сказала Абдуллаева.

По ее словам, «на фоне усилий президента Франции Э.Макрона по содействию процессу достижения мира между Азербайджаном и Арменией одностороннее и безответственное заявление Колонны вызывает недопонимание».

Лейла Абдуллаева напомнила, что через несколько дней пройдет два года со дня ракетного обстрела Гянджи армянскими войсками: «Никто не был привлечен к ответственности в Армении за это военное преступление. Приглашаем министра иностранных дел Франции обратиться к армянской стороне по этому вопросу».