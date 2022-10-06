Турция вооружает север Кипра

Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на первый саммит Европейского политического сообщества в Праге.

"Это в любом случае правильно. Потому что нам нужно обезопасить (эту территорию - ред.) со всех сторон, во всех аспектах", - сказал турецкий лидер. Реджеп Тайип Эрдоган не исключает новых поставок вооружения на остров.

Глава Турции также ответил на вопрос о создании военной базы на Кипре. Он указал, что вне зависимости от принятия решения по созданию военной базы самолеты турецких ВВС, взлетающие с территории Турции, и сегодня могут за короткое время достигать острова.