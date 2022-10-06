В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности при организации ОАО «Азеришыг» состоялось мероприятие, посвященное Дню энергетиков, которое отмечается в Азербайджане 20 октября.

Директор учебно-инновационного центра «Азеришыг» Араз Мамедзаде рассказал о стратегическом плане развития ОАО, предоставил подробную информацию о восстановительных работах, инновациях, применяемых на освобожденных территориях.

Затем был показан фильм «От тьмы к свету», рассказывающий о проделанной в Карабахе работе.

На мероприятии также подчеркивалось, что особое значение придается налаживанию взаимоотношений между «Азеришыг» и студентами. В этой связи участники мероприятия обсудили расширение возможностей обучающихся в вузах республики, получать теоретический и практический опыт в структурах «Азеришыг».

В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы студентов.