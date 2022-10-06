Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:11

Напряженность в отношениях между Турцией и Грецией, возникшая в результате отправки греками оружия на острова Эгейского моря, непрерывно растет. Острова были демилитаризованы согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, и вот теперь обе стороны снова хотят взяться за оружие и заявляют, что не пойдут на компромиссы. В преддверии стартовавшего сегодня неформального саммита Евросоюза в Праге Анкара и Афины вновь угрожали друг другу военным конфликтом. А на самом форуме президент Эрдоган выступил с еще более резким заявлением. Хотя многие страны на саммите «Европейское политическое сообщество» в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас не о чем говорить с Грецией. Так сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита. При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности. «Пусть это слышит не только Греция. Мы можем прийти внезапно однажды ночью, независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом», - предупредил президент Турции, его слова приводит Anadolu.

Эскалация напряженности между двумя странами очевидна. Так, 5 октября в турецком Национальном университете обороны состоялась церемония по случаю начала нового учебного года. В церемонии принял участие министр обороны Турции Хулуси Акар, приехавший вместе с командным составом армии. Основную часть своего выступления министр обороны посвятил обострению отношений между Афинами и Анкарой. Он заявил, что некоторые политики в Греции регулярно используют антитурецкую риторику и выдвигают безосновательные претензии с целью повышения своих рейтингов. Акар напомнил, что Греция снабжает оружием острова в Эгейском море, нарушая тем самым международное право. Поэтому Турция не собирается идти ни на какие компромиссы и не допустит нарушения своих интересов. «О том, чтобы сделать шаг назад – даже на один миллиметр, – не может быть и речи, – заявил Акар. – Нами уже предприняты необходимые действия. В частности, даны четкие указания нашим военно-морским и военно-воздушным силам. Кто бы ни стоял за происходящими в Греции событиями, мы готовы действовать и делать все необходимое для отстаивания интересов нашей страны».

Эскалации напряженности между Афинами и Анкарой поспособствовал и состоявшийся в начале этой недели визит в Ливию высокопоставленной делегации во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе этого визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и правительством национального единства, контролирующим часть Ливии. Помимо всего остального, речь шла о совместной разведке и добыче углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье. Поскольку Греция и Египет считают восточную часть Средиземного моря зоной своих экономических интересов, Афины и Каир тут же заявили о непризнании данного меморандума, ссылаясь на то, что правительство национального единства не имеет легитимного статуса, а значит, не имеет права подписывать соглашения от имени Ливии. Евросоюз также заявил, что признавать турецко-ливийский меморандум отказывается. 5 октября во время выступления в парламенте Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис раскритиковал достигнутое между Турцией и Ливией соглашение и призвал Анкару «вернуться к здравому смыслу». По его словам, Турция претендует на территории Греции, и Афины будут использовать военную силу и поддержку «могущественных союзников» для защиты своих территорий. Речь Мицотакиса была встречена бурными аплодисментами, некоторые аплодировали стоя. После этого Мицотакис бодрым шагом отправился на встречу с послом США и делегацией Конгресса Соединенных Штатов от Палаты представителей.