Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о назначении Рустама Мурадова (бывший командующий российским миротворческим контингентом, временно размещенным в Карабахском регионе Азербайджана) на должность командующего войсками Восточного военного округа.
"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов в своем телеграм-канале.