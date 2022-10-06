В Украине рассказали, сколько времени есть для контрнаступления

У ВСУ есть месяц для контрнаступления на харьковском направлении. Об этом заявил украинский военный с позывным "Сват" из батальона "Карпатская Сечь", пишет The New York Times.

По мнению бойца, у украинской армии есть месяц для того, чтобы продолжать наступление. Он утверждает, что нужно действовать, пока враг в панике и не успел перегруппироваться. С наступлением зимы будет сложно передвигаться и вести интенсивные бои. Помимо этого, нужно будет снабдить военных теплой одеждой и специальной экипировкой.

"Сват" добавил, что россияне продолжат воевать, несмотря на поражения на Харьковском направлении. Он называет это славянским менталитетом, русские будут бороться за погибших и живых друзей. Однако ВСУ все еще находятся на "пике" своей мощи.

"Перед всеми этими победами это было очень, очень трудное время. Медленно мы восстанавливаемся, но мы еще не там. И у России много власти, и она не ограничена в своем оружии", - говорит военный.