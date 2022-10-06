В России сообщили о взрыве на военном аэродроме

Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что на территории военного аэродрома «Шайковка» упал беспилотник. Предположительно он прилетел со стороны украинской границы. Аэродром находит в 200 км от границы с Украиной.

«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося»,— написал он в Telegram-канале.