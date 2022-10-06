В Армении людей забирают в армию сразу после вручения повестки

Стартовавшие на днях в Армении очередные трехмесячные тренировочные сборы проходят с нарушениями, сообщают на условиях анонимности их участники, а также армянские правозащитники.

Сообщается, что людей призывают в тот же день, без надлежащего медицинского обследования и освидетельствования, в то время как с момента вручения повестки до выезда на сборы должно быть предоставлено 20 дней.

Житель Сюникской области, три дня назад получивший повестку, рассказал Радио Азатутюн, что после получения повестки в тот же день через два часа должен был явиться в военкомат.

Армине Садикян, представитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, занимающегося вопросами прав человека в вооруженных силах, говорит, что за несколько дней к ним уже обратились 10 граждан. Всем им были вручены повестки для участия в сборах в день призыва.

«Дают несколько минут или час на сборы, их уже призывают, увозят на место проведения тренировочных сборов, что является грубым нарушением закона. Во-вторых, граждане должны быть подвергнуты медицинскому освидетельствованию и обследованию, которое также не проводится», - сказала она.