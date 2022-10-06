В Минздраве состоялась встреча с послом Кубы

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в нашей стране Карлосом Энрике Вальдесом де ла Консепсьоном, сообщает haqqin.az.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой успешно продолжаются как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Теймур Мусаев отметил, что межгосударственное сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между нашими странами, является образцовым: «Наглядный пример тому - в 2020 году в рамках мероприятий, направленных на предотвращение широкого распространения инфекции COVID-19, в нашу страну прибыли бригады кубинских специалистов. Этот шаг одновременно является показателем солидарности, который внесет весомый вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между Азербайджаном и Кубой».

В своей речи Теймур Мусаев подчеркнул, что развитая система национального здравоохранения Кубы признана одной из лучших в мире. По его словам, наличие и подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, инновации и медицинский туризм всегда были визитной карточкой Кубы.

В завершение министр выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской науки и в других областях.

В свою очередь, Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон подчеркнул, что Куба уделяет особое внимание отношениям с Азербайджаном. Посол напомнил, что в этом году исполнилось тридцать лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. По его словам, между Азербайджаном и Кубой существуют тесные связи во многих сферах: «Прибытие в период пандемии COVID-19 из Кубы в Азербайджан бригады врачей является наглядным показателем этих отношений. Верю, что наши связи будут развиваться и впредь».

Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон также подчеркнул важность динамичного сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

В ходе беседы, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, были также обсуждены новые перспективы развития и укрепления азербайджано-кубинского сотрудничества в сфере фарминдустрии.