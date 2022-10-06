Иран: Махса Амини умерла не из-за избиения

Смерть Махсы Амини, после которой в Иране начались протесты, не была вызвана физическим воздействием. Об этом говорится в отчете Иранской организации судебной медицины.

"По результатам вскрытия было определено, что смерть не была вызвана ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела", - говорится в документе.

По информации экспертов, в 8 лет девушка перенесла операцию на мозге.