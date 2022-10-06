США заинтересованы в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном

США глубоко вовлечены в работу над заключением мирного договора между Арменией и Азербайджаном и оказанием сторонам помощи в этом, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, пишут зарубежные СМИ.

«Мы продолжаем призывать Армению и Азербайджан решить неурегулированные вопросы за столом переговоров», - отметил постпред США при ОБСЕ.