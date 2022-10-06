Удар по Байдену со стороны России и ее союзников: Белый дом отрабатывает ответные меры игра престолов
Решение стран ОПЕК+ сократить на основе предложения России и Саудовской Аравии добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, которое госсекретарь США Энтони Блинкен уже назвал «разочаровывающим и недальновидным», является серьезным ударом по позициям президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в следующем месяце.
По словам того же Блинкена, Вашингтон обдумывает ответные меры, в том числе в области двусторонних отношений с Саудовской Аравией.
Следует учесть, что решение ОПЕК+ сократить добычу с начала ноября может привести к росту цен на нефть и, как следствие, к подорожанию бензина, который дешевеет в США последние несколько месяцев.
По мнению американских аналитиков, республиканцы непременно используют эту возможность, чтобы победить на выборах. Это настолько очевидно, что Белый дом уже прорабатывает «карательные меры» против стран ОПЕК+.
В основе решения стран ОПЕК+ (напоминаем, в этот формат входит и Азербайджан - прим. ред.) - намерение стабилизировать цены на нефть, хотя отметим, что резкого сокращения стоимости «черного золота» не наблюдалось - перед принятым в Вене решением нефть марки Brent торговалась на уровне 90 долларов за баррель. Это достаточно выгодная цена, которая с экономической точки зрения вполне удовлетворяет как Саудовскую Аравию, так и другие страны-производители. Таким образом, решение о сокращении суточного производства «черного золота» носит чисто политический характер и, по-видимому, напрямую рассчитано на то, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США.
Как и следовало ожидать, после решения стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки цены на нефть начали расти, по прогнозам аналитиков, в ближайшие дни цена марки Brent вновь достигнет 100 долларов за баррель. Отсюда, собственно, и непропорционально резкая реакция со стороны президента США.
Напомним, что в июле нынешнего года Байден, несмотря на критику, с которой на него обрушились почти все американские СМИ, посетил Саудовскую Аравию, провел переговоры с Мухаммедом бен Салманом и убедил наследного принца снизить цены. И вот теперь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, еще один стратегический партнер США на Ближнем Востоке, встали в вопросе сокращения добычи нефти на сторону России. В Белом доме это было расценено как оскорбление, нанесенное Эр-Риядом и Абу-Даби лично Джо Байдену.
«Благодаря совместному решению Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и России о сокращении добычи нефти, был нанесен существенный удар по планам США лишить Россию источника дохода», - сообщает, в частности, авторитетное американское издание Foreign Policy.
Газета пишет, что для Байдена, который в этом году «обхаживал» Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, это решение стало «ударом».
«В вопросе добычи нефти главные союзники США на Ближнем Востоке приняли сторону России, - констатирует Foreign Policy. - Кампания Байдена по привлечению этих стран к увеличению добычи потерпела крах».
The Washington Post, другое влиятельное американское издание, сообщает, что даже члены команды Байдена теперь критикуют его за июльскую поездку в Эр-Рияд.
«Ряд чиновников в администрации президента Байдена поставили под сомнение результативность поездки главы государства в Саудовскую Аравию этим летом после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки», - пишет газета.
«Эта поездка вызвала горячие дебаты внутри администрации. И я не знаю, как теперь можно аргументировать мысль, что это не было ошибкой», - сказал газете один из источников, близкий к администрации президента.
При этом в Вашингтоне считают действия Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим членом картеля ОПЕК, «прямым оскорблением» Байдена, а один из чиновников Белого дома назвал решение ОПЕК «катастрофой», расценив этот шаг, как преднамеренную провокацию, призванную повысить на выборах шансы республиканцев.
Косвенно это подтвердила и администрация США, признавшая, что решение стран ОПЕК+ стало для них «неожиданным и внезапным».
Амос Хохштейн, главный советник президента Байдена по энергетике, который встречался с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом менее двух недель назад, подчеркнул, что для него решение ОПЕК+ стало «полной неожиданностью».
Похоже, в таком же состоянии растерянности пребывают и остальные члены президентской администрации, включая самого Джо Байдена.
Президент США уже заявил, что «рассматривает альтернативы». Он также рассказал о своем «разочаровании», но подчеркнул, что не жалеет об июльской поездке в Эр-Рияд. Глава Белого дома также не без скрытой угрозы намекнул, что в распоряжении Вашингтона достаточно вариантов для ответа ОПЕК+ и, в первую очередь, Саудовской Аравии.
В настоящее время США готовят «карательные меры» против стран ОПЕК+, подчеркивается, что в попытках предотвратить рост цен на нефть будут использованы все возможные инструменты.
В частности, вчера стало известно, что высокопоставленные сенаторы США от обеих партий «придали дополнительный импульс» законопроекту о запрете нефтедобывающих и экспортирующих картелей (NOPEC), который может оказать на страны ОПЕК+ сильнейшее давление.
«Американцы надолго запомнят то, как Саудовская Аравия помогла Путину продолжить его жестокую войну против Украины, - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. - Мы изучаем все законодательные инструменты, чтобы справиться с этим ужасающим и глубоко циничным действием, включая законопроект NOPEC».
Сенатор-республиканец Чак Грассли, являющийся автором проекта NOPEC, заявил, что намерен внести его на обсуждение Сената в качестве поправки к готовящемуся «Закону о государственной обороне».
Напомним, что в мае NOPEC получил одобрение судебного комитета Сената при поддержке демократов, в том числе сенатора Эми Клобушар, бывшего кандидата в президенты в 2020 году, а в прошлом году он был одобрен комитетом Палаты представителей.
В случае принятия NOPEC обеими палатами Конгресса и подписания президентом Джо Байденом этот проект отменит в антимонопольном законе США суверенный иммунитет, который защищал от судебных исков членов ОПЕК+ и их национальные нефтяные компании. Что, в свою очередь, даст генеральному прокурору США возможность подавать в Федеральный суд на нефтяной картель или его участников.
«ОПЕК и ее партнеры проигнорировали призывы президента Байдена увеличить добычу, и теперь они вступают в сговор, чтобы сократить добычу и еще больше поднять мировые цены на нефть, - говорится в заявлении Грассли. - По крайней мере, мы должны иметь возможность привлечь их к ответственности за несправедливое установление цен».
Пока неясно, получит ли поправка Грассли достаточную поддержку для принятия. По мнению экспертов, до промежуточных выборов 8 ноября Конгресс, скорее всего, ее не примет.
Видимо, поэтому Белый дом заявил в среду, что проведет серию консультаций с Конгрессом по «дополнительным инструментам и полномочиям», способным уменьшить контроль ОПЕК+ над ценами на энергоносители.
В заявлении содержится очевидный намек на готовность президента Байдена поддержать принятие законопроекта NOPEC.