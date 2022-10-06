Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15:53

Решение стран ОПЕК+ сократить на основе предложения России и Саудовской Аравии добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, которое госсекретарь США Энтони Блинкен уже назвал «разочаровывающим и недальновидным», является серьезным ударом по позициям президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в следующем месяце. По словам того же Блинкена, Вашингтон обдумывает ответные меры, в том числе в области двусторонних отношений с Саудовской Аравией.

Следует учесть, что решение ОПЕК+ сократить добычу с начала ноября может привести к росту цен на нефть и, как следствие, к подорожанию бензина, который дешевеет в США последние несколько месяцев. По мнению американских аналитиков, республиканцы непременно используют эту возможность, чтобы победить на выборах. Это настолько очевидно, что Белый дом уже прорабатывает «карательные меры» против стран ОПЕК+. В основе решения стран ОПЕК+ (напоминаем, в этот формат входит и Азербайджан - прим. ред.) - намерение стабилизировать цены на нефть, хотя отметим, что резкого сокращения стоимости «черного золота» не наблюдалось - перед принятым в Вене решением нефть марки Brent торговалась на уровне 90 долларов за баррель. Это достаточно выгодная цена, которая с экономической точки зрения вполне удовлетворяет как Саудовскую Аравию, так и другие страны-производители. Таким образом, решение о сокращении суточного производства «черного золота» носит чисто политический характер и, по-видимому, напрямую рассчитано на то, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Как и следовало ожидать, после решения стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки цены на нефть начали расти, по прогнозам аналитиков, в ближайшие дни цена марки Brent вновь достигнет 100 долларов за баррель. Отсюда, собственно, и непропорционально резкая реакция со стороны президента США. Напомним, что в июле нынешнего года Байден, несмотря на критику, с которой на него обрушились почти все американские СМИ, посетил Саудовскую Аравию, провел переговоры с Мухаммедом бен Салманом и убедил наследного принца снизить цены. И вот теперь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, еще один стратегический партнер США на Ближнем Востоке, встали в вопросе сокращения добычи нефти на сторону России. В Белом доме это было расценено как оскорбление, нанесенное Эр-Риядом и Абу-Даби лично Джо Байдену.

«Благодаря совместному решению Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и России о сокращении добычи нефти, был нанесен существенный удар по планам США лишить Россию источника дохода», - сообщает, в частности, авторитетное американское издание Foreign Policy. Газета пишет, что для Байдена, который в этом году «обхаживал» Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, это решение стало «ударом». «В вопросе добычи нефти главные союзники США на Ближнем Востоке приняли сторону России, - констатирует Foreign Policy. - Кампания Байдена по привлечению этих стран к увеличению добычи потерпела крах». The Washington Post, другое влиятельное американское издание, сообщает, что даже члены команды Байдена теперь критикуют его за июльскую поездку в Эр-Рияд. «Ряд чиновников в администрации президента Байдена поставили под сомнение результативность поездки главы государства в Саудовскую Аравию этим летом после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки», - пишет газета.

«Эта поездка вызвала горячие дебаты внутри администрации. И я не знаю, как теперь можно аргументировать мысль, что это не было ошибкой», - сказал газете один из источников, близкий к администрации президента. При этом в Вашингтоне считают действия Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим членом картеля ОПЕК, «прямым оскорблением» Байдена, а один из чиновников Белого дома назвал решение ОПЕК «катастрофой», расценив этот шаг, как преднамеренную провокацию, призванную повысить на выборах шансы республиканцев. Косвенно это подтвердила и администрация США, признавшая, что решение стран ОПЕК+ стало для них «неожиданным и внезапным». Амос Хохштейн, главный советник президента Байдена по энергетике, который встречался с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом менее двух недель назад, подчеркнул, что для него решение ОПЕК+ стало «полной неожиданностью». Похоже, в таком же состоянии растерянности пребывают и остальные члены президентской администрации, включая самого Джо Байдена.

Президент США уже заявил, что «рассматривает альтернативы». Он также рассказал о своем «разочаровании», но подчеркнул, что не жалеет об июльской поездке в Эр-Рияд. Глава Белого дома также не без скрытой угрозы намекнул, что в распоряжении Вашингтона достаточно вариантов для ответа ОПЕК+ и, в первую очередь, Саудовской Аравии. В настоящее время США готовят «карательные меры» против стран ОПЕК+, подчеркивается, что в попытках предотвратить рост цен на нефть будут использованы все возможные инструменты. В частности, вчера стало известно, что высокопоставленные сенаторы США от обеих партий «придали дополнительный импульс» законопроекту о запрете нефтедобывающих и экспортирующих картелей (NOPEC), который может оказать на страны ОПЕК+ сильнейшее давление. «Американцы надолго запомнят то, как Саудовская Аравия помогла Путину продолжить его жестокую войну против Украины, - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. - Мы изучаем все законодательные инструменты, чтобы справиться с этим ужасающим и глубоко циничным действием, включая законопроект NOPEC». Сенатор-республиканец Чак Грассли, являющийся автором проекта NOPEC, заявил, что намерен внести его на обсуждение Сената в качестве поправки к готовящемуся «Закону о государственной обороне».