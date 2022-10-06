Финляндия нуждается в одобрении Турции

Финляндия надеется на то, что Турция согласится одобрить заявку страны на вступление в НАТО в ближайшее время. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет Anadolu.

Этим заявлением она ответила на вопрос журналистов об итогах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в четверг.

По словам Санны Марин, главной темой переговоров было вступление Финляндии в НАТО. "Мы всегда были решительны, когда речь шла о Турции. Мы провели переговоры перед мадридским саммитом НАТО. Сейчас мы выполняем договоренности, достигнутые на саммите в Мадриде. Надеюсь, что Турция одобрит наше членство в НАТО как можно скорее", - сказала она.

Лидер Финляндии уверена, вступление Швеции и Финляндии в НАТО одновременно является очень важным, потому что это вопрос безопасности севера Европы.