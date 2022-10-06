Отныне российская музыка в Украине под запретом

В пятницу, 7 октября, вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора", сообщается на сайте украинского парламента.

Запрет касается телевидения, радио и общественных мест.

Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.

В то же время вводится перечень российских исполнителей, осуждающих агрессию против Украины, на которых указанные ограничения не распространяются.