Евросоюз о поддержке Украины

Главы европейских стран и правительств продолжат оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Об этом журналистам сообщил представитель Евросовета на полях неформального саммита в Праге, пишут российские СМИ.

«Подтвердили поддержку Украины. Выразили приверженность продолжению оказания военной и финансовой помощи», - сказал он.

Незадолго до этого верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что попросит лидеров стран Евросоюза поддержать оказание военной помощи Украине и содействовать созданию тренировочной базы для армии Украины.