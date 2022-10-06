Рада признала Курильские острова «оккупированными Россией»

Верховная Рада Украины заявила о поддержке Японии в вопросе Курильских островов, которые теперь в Украине признаются «оккупированными» Россией. Об этом сообщается на сайте парламента.

Народные депутаты поддержали постановление об «Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу относительно Северных территорий Японий» под номером 8108. За принятие постановления проголосовало 287 нардепов.

Украинский парламент выражает поддержку позиции Японии в отношении северных территорий, а также признает, что они находятся под «российской оккупацией».