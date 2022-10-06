Акция протеста у посольства России в Баку

Активисты Партии демократии и благоденствия в пятницу предприняли попытку проведения акции протеста перед посольством РФ в Баку. Они требовали вывода российского миротворческого контингента войск из Карабаха, сообщает информагентство Turan.

Участники акции подняли плакаты с надписью: «Оккупационная российская армия, уйди из Карабаха!». Держа флаги Азербайджана и Украины, они скандировали: «Долой оккупационные войска», назвали войну против Украины «геноцидом».

«Российская армия совершила Ходжалинскую трагедию, «Кровавый январь»... Пока российская армия остается, оккупация не прекратится», - заявляли участники акции.

Агентство отмечает, что полиция преградила путь участникам при подходе к посольству.