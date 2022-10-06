Путин о расчетах в нацвалютах со странами СНГ
Переход на оплату в национальных валютах между странами СНГ поможет им укрепить сотрудничество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
"Уверен, развить такие позитивные тенденции (увеличение товарооборота РФ со странами СНГ) позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре", - сказал российский лидер.
Он добавил, что это поспособствует укреплению суверенитета стран СНГ, развитию рынков капитала, углублению экономической интеграции.
После этого Владимир Путин заявил, что на пространстве СНГ необходимо создать меры разрешения конфликтов.
"В нашем кругу затронем вопросы безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят, действительно, трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - объяснил свою позицию глава России. Особенно важно обмениваться мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.