Путин о расчетах в нацвалютах со странами СНГ

Переход на оплату в национальных валютах между странами СНГ поможет им укрепить сотрудничество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

"Уверен, развить такие позитивные тенденции (увеличение товарооборота РФ со странами СНГ) позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре", - сказал российский лидер.

Он добавил, что это поспособствует укреплению суверенитета стран СНГ, развитию рынков капитала, углублению экономической интеграции.