Путин разрешил СМИ говорить правду о войне в Украине

После встречи с военкорами президент России Владимир Путин разрешил государственным СМИ рассказывать о поражениях в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник сообщает, что такое решение глава России принял из-за опасения, что люди перестанут верить «пропаганде».

До этого российский президент уже встречался с военкорами в июне на полях Петербургского экономического форума. Новая встреча с журналистами прошла незадолго до объявления мобилизации.

Военные корреспонденты рассказали Владимиру Путину о реальной ситуации на фронте. После чего глава России поручил государственным СМИ начать признавать военные неудачи в Украине. Такое решение Путин принял, опасаясь, что слишком позитивная «картинка» государственных СМИ вызовет у людей сомнение в ее достоверности и подорвет доверие к пропаганде. За этим последовала критика «специальной операции» на провластных каналах.