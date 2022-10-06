Определились победители второго этапа чемпионата Азербайджана по многодневным гонкам, проводимого в Гяндже при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации велоспорта Азербайджана.

На втором этапе, который состоялся 7 октября, спортсмены соревновались в групповой гонке на шоссейных велосипедах. Гонка, в которой приняли участие велосипедисты всех возрастных категорий, стартовала перед парком Гейдара Алиева в Гяндже. Всего в этом этапе приняли участие 39 профессиональных велосипедистов и 9 велосипедистов-любителей. Женщины преодолели дистанцию в 42 километра, мужчины - в 62 километра. Они достигли финиша в Гёйгёльском национальном парке.

Следует отметить, что такое масштабное и грандиозное мероприятие проводится в зоне Гёйгёльского национального парка впервые. Соревнования вызвали большой интерес у местного населения.

По итогам второго этапа в борьбе среди женщин всех своих соперниц опередила Радха Шабанова (ROEQIUGVM, 1:19.13), Виктория Сидоренко (ROEQIUGVM, 1:22.44) оказалась на втором месте, Ирада Абдурахманова (Təhsil RİM, 1:29.26) - на третьем месте.

Среди мужчин Эльчин Асадов (Sakarya BB Pro Team, 1:55,21) завоевал золото, Муса Микаилзаде (MSN, 1:55,21) - серебро, Кямран Мирзаханов (ROEQIUGVM, 1:57,01) - бронзу.