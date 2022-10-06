Определились победители второго этапа чемпионата Азербайджана по велоспорту В Гёйгёльском национальном парке
Определились победители второго этапа чемпионата Азербайджана по многодневным гонкам, проводимого в Гяндже при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации велоспорта Азербайджана.
На втором этапе, который состоялся 7 октября, спортсмены соревновались в групповой гонке на шоссейных велосипедах. Гонка, в которой приняли участие велосипедисты всех возрастных категорий, стартовала перед парком Гейдара Алиева в Гяндже. Всего в этом этапе приняли участие 39 профессиональных велосипедистов и 9 велосипедистов-любителей. Женщины преодолели дистанцию в 42 километра, мужчины - в 62 километра. Они достигли финиша в Гёйгёльском национальном парке.
Следует отметить, что такое масштабное и грандиозное мероприятие проводится в зоне Гёйгёльского национального парка впервые. Соревнования вызвали большой интерес у местного населения.
По итогам второго этапа в борьбе среди женщин всех своих соперниц опередила Радха Шабанова (ROEQIUGVM, 1:19.13), Виктория Сидоренко (ROEQIUGVM, 1:22.44) оказалась на втором месте, Ирада Абдурахманова (Təhsil RİM, 1:29.26) - на третьем месте.
Среди мужчин Эльчин Асадов (Sakarya BB Pro Team, 1:55,21) завоевал золото, Муса Микаилзаде (MSN, 1:55,21) - серебро, Кямран Мирзаханов (ROEQIUGVM, 1:57,01) - бронзу.
Круговые заезды, которые будут организованы в рамках третьего этапа чемпионата Азербайджана, стартуют с городской площади 8 октября. В гонке спортсменки будут соревноваться на дистанции 40 километров (10 кругов), велосипедисты-мужчины - на дистанции 64 километра (16 кругов).
На четвертом этапе (9 октября), стартовав с трассы Баку-Алят-Газах-Грузия в направлении Р-19, как женщины, так и мужчины-велосипедисты проверят свои силы в индивидуальном обгоне на 10 километров.
На первом этапе четырехэтапного чемпионата Азербайджана, проводимого по действующим правилам Международного союза велосипедистов, спортсмены соревновались в круговой гонке.